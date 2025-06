Homem acusado de matar mecânico em SJC tinha 'fugido' da saidinha

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem preso por envolvimento na morte do mecânico Marcílio Aparecido Severiano, de 46 anos, durante um assalto em São José dos Campos, estava foragido após não retornar da saída temporária. O crime aconteceu no último dia 18, no bairro Vila Maria, e causou comoção na região central da cidade.

Durante o período em que prestou serviços na residência, ela foi alertada a não mexer em um cômodo específico onde a família guardava objetos de valor. Os criminosos, ao invadir o imóvel, foram diretamente até esse local, o que levantou a suspeita de que havia informação privilegiada.

A diarista foi detida pela Guarda Civil Municipal dentro de um carro, ao lado de um dos suspeitos do crime, identificado como membro do trio que participou da invasão. O veículo, segundo a polícia, foi usado na fuga. No interior do automóvel, os agentes localizaram uma arma de fogo que pode ter sido utilizada no assalto.

Apesar das evidências, a mulher foi liberada após audiência de custódia por não ter antecedentes criminais. Já o homem com quem ela estava permanece preso. Ele possui diversas passagens por tráfico, roubo e porte ilegal de arma, e estava em liberdade temporária desde o início do ano, mas não retornou ao sistema prisional após o fim do benefício.