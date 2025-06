Morador de São José dos Campos segue desaparecido há 2 anos

A angústia da família de José de Souza Alves, de 57 anos, parece não ter fim. Morador do bairro Altos de Santana, na zona norte de São José dos Campos, ele desapareceu em 11 de agosto de 2022 e, até hoje, quase dois anos depois, o paradeiro dele continua um mistério.

Segundo a filha, Tamara Monique, José era uma pessoa tranquila, conhecida na vizinhança e nunca teve problemas com ninguém. Ele morava com o pai e costumava sair pouco de casa. No dia em que desapareceu, vizinhos relataram que o viram caminhando próximo de casa, aparentemente desorientado. Depois disso, foi visto seguindo em direção ao bairro Jaguari e, desde então, não foi mais localizado.