De olho no Ramalhão, Águia treina em campo sintético para adaptar

Em preparação para o confronto diante do Santo André, marcado para o próximo sábado (28), no estádio Bruno José Daniel, pela terceira rodada da Copa Paulista 2025, o São José realizou na manhã desta quarta-feira (25) um treino técnico-tático no campo de grama sintética do Clube de Campo Santa Rita.

A atividade contou com a participação de atletas do elenco profissional e também de nove jogadores das categorias sub-17 e sub-20 da Águia, que completaram o trabalho coletivo. O treino ocupou todo o espaço do gramado, simulando situações de jogo.