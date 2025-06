Agora: 'Estrada Velha' tem trânsito parado após ônibus incendiado

Por volta das 21h, o tráfego seguia muito lento, com veículos praticamente presos no trânsito. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Mobilidade Urbana foram mobilizadas para controlar o fluxo e isolar a área onde os veículos queimados ainda permaneciam sobre a pista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A noite desta quarta-feira (25) foi marcada por congestionamento intenso na Rodovia Geraldo Scavone, em Jacareí, após dois ônibus terem sido incendiados na entrada do bairro Rio Comprido. A via precisou ser parcialmente interditada, causando lentidão no trânsito e transtornos a motoristas e passageiros que tentavam se deslocar pela região.

O caso teve início por volta das 18h40, quando um ônibus da empresa Jacareí Transporte Urbano (JTU), que operava a linha 11/Rio Comprido, foi interceptado por cerca de dez criminosos armados na Avenida Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura de Jacareí, os criminosos obrigaram o motorista a levar o coletivo até a Rodovia Geraldo Scavone, onde o veículo foi atravessado na via e incendiado.

Além do ônibus urbano, um micro-ônibus particular também foi incendiado em circunstâncias ainda não detalhadas. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

As autoridades suspeitam que os ataques tenham relação com protestos pela morte de Kelvin Costa Tabosa, de 19 anos, ocorrida na noite anterior, após confronto com a Polícia Militar. Segundo a PM, o jovem teria disparado contra os agentes durante uma tentativa de fuga, sendo atingido após troca de tiros em uma área de mata no bairro Jardim Paraíso.