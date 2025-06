AGORA: Grupo armado interceptou ônibus antes de queimar veículos

Dois veículos foram incendiados no início da noite desta quarta-feira (25) em Jacareí: um ônibus do transporte coletivo municipal e um micro-ônibus particular. O caso, que mobilizou diversas forças de segurança, está sendo investigado e teria relação com protestos motivados pela morte de um jovem em confronto com a Polícia Militar. Um suspeito foi preso.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Jacareí, por volta das 18h40, um ônibus da empresa Jacareí Transporte Urbano (JTU), que atendia a linha 11/Rio Comprido, foi interceptado por cerca de dez pessoas armadas na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Rio Comprido. O motorista relatou que os criminosos ordenaram que os passageiros desembarcassem e o obrigaram a conduzir o veículo até a Rodovia Geraldo Scavone, onde o coletivo foi atravessado na pista e incendiado.