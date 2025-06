Mulher grávida e bebê morrem após grave acidente de carro

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu no km 42 da BR-369, entre as cidades de Andirá e Bandeirantes, no norte do Paraná. A ambulância em que a gestante estava seguia de Andirá para Cornélio Procópio e transportava, além dela, outra grávida, o motorista e um passageiro. Seis pessoas ficaram feridas no total.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, com o apoio de dois helicópteros, para atender à ocorrência. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Bandeirantes, Richard Damasceno, a vítima estava no nono mês de uma gestação considerada de risco.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A tragédia causou comoção na região.