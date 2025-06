Mulher leva tiro na mão em assalto por celular não ser iPhone

Uma mulher de 45 anos foi baleada após afirmar que não possuía o modelo de celular exigido por um assaltante. O caso ocorreu na noite de terça-feira (24), quando a vítima estava parada dentro do carro.

O crime aconteceu em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo relatos de vizinhos, Melissa Gouveia foi abordada por um homem em uma moto, que anunciou o assalto e exigiu um iPhone de modelo recente. Ao ouvir da vítima que não possuía o aparelho, o criminoso atirou.