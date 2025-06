Filho mata pais e irmãos porque foi 'contrariado', diz polícia

Ele queria viajar e os pais não deixaram. Então, contrariado, resolveu matá-los, junto com o irmão.

Desta maneira, um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta quarta-feira (25) após confessar o assassinato dos pais e do irmão de apenas 3 anos. O caso causou grande comoção pela brutalidade e frieza envolvidas.