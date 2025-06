Mãe apanha com cabo de vassoura; motivo: negou dinheiro ao filho

Um caso de violência doméstica envolvendo mãe e filho gerou revolta e repercussão. Uma mulher foi agredida com um golpe de cabo de vassoura no pescoço após se recusar a dar dinheiro ao filho, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O crime aconteceu na terça-feira (24), em Nova Alvorada do Sul. Segundo relato da vítima, o filho apresenta comportamento agressivo, especialmente após consumir bebidas energéticas. No dia anterior, ele já havia surtado e quebrado o roteador de internet da casa por não ter dinheiro.