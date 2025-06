Forçado a ingerir ácido em assalto, militar morre e gera comoção

A morte de Tiago Augusto Nicolau, de 30 anos, causou forte comoção entre moradores e movimentou as redes sociais em Leme (SP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Amigos, familiares e conhecidos lamentam a perda e cobram justiça após o brutal crime que tirou a vida do jovem, internado por dias em estado grave.