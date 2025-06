AGORA: Homem armado é preso pela PM após ataque em Jacareí

Um homem armado foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (25), sob suspeita de envolvimento na queima de dois ônibus em Jacareí. O suspeito foi detido portando uma arma longa e é apontado como um dos responsáveis pelo ataque ao transporte coletivo durante um protesto no bairro Villa Branca.

Segundo a corporação, a prisão ocorreu pouco tempo após o início da manifestação, que teve início em resposta à morte de um jovem de 19 anos durante uma operação da PM no bairro Rio Comprido, na noite anterior. A detenção foi considerada fundamental para conter a escalada de violência e restabelecer a ordem na região.

Durante o protesto, dois ônibus foi incendiado na entrada do Villa Branca, gerando pânico entre moradores e motoristas. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo, enquanto a Polícia Militar reforçou o patrulhamento nas imediações.