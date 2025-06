'Descanse com o seu bebê': jovem grávida morre em grave acidente

Uma jovem de 25 anos, que estava grávida, morreu após uma colisão envolvendo quatro veículos na tarde de terça-feira (4). Apesar de um parto de emergência ter sido realizado, o bebê também não sobreviveu.

O acidente aconteceu na BR-369. Andreza do Carmo Alves estava sendo levada em uma ambulância para realizar um exame de ultrassom em Bandeirantes quando ocorreu a tragédia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.