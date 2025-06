Encontrado corpo de professor em estado de decomposição

O corpo de um homem foi encontrado em estado de decomposição dentro de sua residência na manhã desta segunda-feira (23). A vítima foi identificada como o professor José Antônio Pereira Leite, de 60 anos, conhecido como "Professor Biólogo".

O caso ocorreu no Setor Xavantina, em Nova Xavantina. Segundo relatos, uma moradora percebeu um forte odor vindo da casa do professor, além da presença de muitas moscas próximas à janela de um dos quartos. Diante da suspeita, ela procurou a irmã da vítima, a professora Heloísa Leite.