Em chamas: revolta após morte de jovem pela PM gera caos no Vale

Em uma noite de caos, manifestantes incendiaram dois ônibus na noite desta quarta-feira (25), em Jacareí, após a morte de um jovem em confronto com a Polícia Militar. Manifestantes incendiaram ao menos dois ônibus na entrada do bairro Villa Branca, gerando caos e preocupação entre motoristas e moradores da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas. O trânsito no entorno foi afetado, e a segurança reforçada. Até o momento, não há confirmação de feridos durante o ato.

A manifestação teve início após a morte de Kelvin Costa Tabosa, de 19 anos, ocorrida na noite de terça-feira (24) no bairro Rio Comprido. De acordo com o boletim de ocorrência, Kelvin foi baleado durante uma troca de tiros com policiais da Força Tática da PM.