Mecânico morre atropelado pelo caminhão de lixo que arrumava

Um homem de 39 anos morreu após ser atropelado pelo caminhão que tentava consertar, no fim da tarde de segunda-feira (23). A vítima prestava assistência ao veículo no momento do acidente.

O caso ocorreu no centro de Cotiporã, na região da Serra. Edinei Zanella, que trabalhava como mecânico, foi atingido acidentalmente pelo próprio caminhão de coleta de lixo durante o reparo.