URGENTE: Ônibus incendiados após morte de jovem no Vale; VEJA

Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local para conter as chamas. A polícia foi acionada.

Dois ônibus foram incendiados na noite desta quarta-feira (25), em Jacareí, na entrada do bairro Villa Branca. Informações preliminares são de que o protesto é contra a morte de um jovem, em confronto com policiais militares.

Morto após troca de tiros com a polícia, o jovem Kelvin Costa Tabosa, de 19 anos, teve o corpo reconhecido pela mãe no IML (Instituto Médico Legal) de Jacareí, na noite desta última terça-feira (24). O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento ostensivo quando foram acionadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para apoiar outra viatura que havia tentado abordar uma motocicleta com dois ocupantes, ambos com roupas escuras e capacetes brancos. Os suspeitos fugiram, e um deles teria pulado o muro de uma residência na rua Aracaju.

Durante a busca no imóvel, os policiais foram surpreendidos por disparos vindos de uma área nos fundos da casa, próxima a uma mata. Os tiros, de acordo com a polícia, foram efetuados por Kelvin, com um revólver calibre .38. Os agentes revidaram e atingiram o suspeito, que foi socorrido à Santa Casa de Jacareí, mas não resistiu aos ferimentos.