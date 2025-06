Jovem de 28 anos é morta por parceiro e corpo aparece no milharal

Uma mulher de 28 anos foi morta pelo companheiro após uma discussão, e o corpo foi localizado nesta terça-feira (24). O suspeito confessou o crime e foi preso. A vítima, Franciele Silva, estava desaparecida desde o último sábado (21).

O caso ocorreu em Palotina, na região oeste do Paraná. Franciele havia sido dada como desaparecida na segunda-feira (23), após o próprio companheiro registrar um boletim de ocorrência. Ele alegou que a mulher teria saído de casa durante a madrugada e não retornado.