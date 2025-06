Mulher morta pelo marido era empresária de destaque

Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas pelo próprio marido, de 36, na última terça-feira (24). A vítima era empresária do ramo da beleza e tinha uma carreira consolidada na área de terapia capilar.

O crime aconteceu em Lucas do Rio Verde, a 333 quilômetros de Cuiabá. Gleici Keli Geraldo de Souza era proprietária do salão Altezza Capilar e Estética e também cofundadora da marca de cosméticos Therapy Time. Ela foi atacada no mesmo local onde mantinha seu salão, na avenida das Acácias, bairro Bandeirantes.