Empresa diz que ônibus atacado foi perseguido por motorista

A empresa de transporte Expresso Maringá disse, por meio de nota, que o ônibus alvo de ataque na manhã desta quarta-feira (25), em São José dos Campos, foi perseguido pelo motorista agressor, que acabou preso. Afirmou ainda que está colaborando com as autoridades na investigação do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No comunicado, a companhia lamentou o ocorrido e reforçou que o transporte público é um serviço essencial à população, e “qualquer ato de violência contra ele ou seus colaboradores representa prejuízos diretos à sociedade”.