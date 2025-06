Tarcísio de Freitas cumpre agenda no Vale do Paraíba nesta quinta

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agenda oficial no Vale do Paraíba na tarde desta quinta-feira (26).

Ele irá até Lagoinha para entregar obras de revitalização realizadas via programa Bairro Paulista. O compromisso está agendado para as 16h.