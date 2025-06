Filho de 14 anos confessa que matou os pais e o irmão pequeno

Um garoto de 14 anos é suspeito de ter matado os pais e o irmão, de 3 anos, e indicou à polícia onde estavam os corpos da família.

O crime brutal aconteceu em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Na última terça-feira, o adolescente esteve na delegacia, com a avó, para registrar o desaparecimento dos pais e do irmão.