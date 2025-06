ATENÇÃO: Greve de ônibus é descartada em SJC, Taubaté e Jacareí

Foi descartada a possibilidade de greve no transporte público nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. Motoristas, cobradores e funcionários das garagens aprovaram, em assembleias realizadas nesta quarta-feira (25), a nova proposta apresentada pelas empresas do setor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A votação ocorreu na sede e nas subsedes do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, e encerrou o estado de greve iniciado no último dia 13 de junho.