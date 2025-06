Homem mata bebê após confusão no trânsito: 'Queria dar um susto'

Após um desentendimento no trânsito, um homem atirou e matou a pequena Layla Sofia Menezes Santos, uma criança de apenas um ano e 11 meses, na manhã desta terça-feira (24).

Depois do crime, o atirador disse que "queria dar um susto na família". O caso aconteceu em Areia Branca (SE).

