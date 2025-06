Recriação de cargos inconstitucionais do Paço será votada dia 1º

A Câmara de São José dos Campos agendou para a próxima terça-feira (1º), a partir das 9h, uma sessão extraordinária para votar os projetos do governo Anderson Farias (PSD) que visam recriar cargos comissionados da Prefeitura que foram considerados inconstitucionais pela Justiça.

Os novos projetos englobam oito secretarias municipais. No total, os textos extinguem 289 cargos comissionados e criam outros 299 cargos de livre nomeação nas pastas de Gestão Administrativa e Finanças, de Proteção ao Cidadão, de Urbanismo e Sustentabilidade, de Inovação e Desenvolvimento Econômico, de Esporte e Qualidade de Vida, de Manutenção da Cidade, de Saúde e de Educação e Cidadania.