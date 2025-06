SJC: Funcionários de indústria aeronáutica aprovam aviso de greve

Com um quadro de aproximadamente 800 trabalhadores, a fábrica Sonaca, do setor aeronáutico, na zona sul de São José dos Campos, enfrenta um momento de tensão com seus colaboradores. Em assembleias realizadas nesta quarta-feira (25), os funcionários recusaram a proposta de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) apresentada pela empresa e aprovaram um aviso de greve, sinalizando a possibilidade de paralisação nas próximas semanas.

A proposta rejeitada previa o pagamento de R$ 5.335 a título de PLR, valor considerado insatisfatório pelos trabalhadores. Além disso, a categoria reivindica um aumento no vale-alimentação, que atualmente é de R$ 340. Os metalúrgicos defendem um reajuste para R$ 750.