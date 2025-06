Gatilho: projeto de reajuste a servidores é enviado à Câmara

Prefeito em exercício de São José dos Campos, o vice-prefeito Wilker Lopes (MDB) enviou à Câmara o projeto que reajusta em 5% o salário dos servidores da Prefeitura. O texto será lido na sessão dessa quinta-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o projeto, o reajuste será válido a partir de 1º de julho. O impacto da medida será de R$ 31 milhões em 2025 e de R$ 55 milhões em 2026.