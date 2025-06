PM apreende jovem com drogas em Guaratinguetá

Policiais militares do 23º Batalhão apreenderam um adolescente por tráfico de drogas no Residencial Santa Mônica, em Guaratinguetá, na tarde desta quarta-feira (25). Durante patrulhamento rotineiro, a equipe da ROCAM abordou o suspeito e encontrou com ele 128 pinos de cocaína, 90 porções de crack e 78 pinos de maconha, além de R$ 20 em dinheiro.

O menor foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça. A apreensão ocorreu durante operação de rotina no bairro.