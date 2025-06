Valdirene Vieira morre aos 49 anos em SJC; notas de falecimento

OLEGARIO ITALIANO

Falecimento: 24/06/2025

Idade: 83 anos

Velório: Velório Municipal Centro (SJC)

Sepultamento: 26/06/2025 às 16h30

Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

ADEMAR JOSE SALLES

Falecimento: 25/06/2025

Idade: 62 anos

Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)

Sepultamento: 26/06/2025 às 11h00

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)