Diarista é suspeita de planejar morte de mecânico em São José

A suspeita foi detida enquanto estava em um carro com um dos envolvidos no crime, considerado integrante do trio que participou do assalto. O casal foi abordado e preso pela Guarda Civil Municipal. Dentro do veículo, que teria sido utilizado na fuga após o crime, a polícia encontrou a arma de fogo supostamente usada na ação.

Apesar das evidências, a mulher foi liberada após passar por audiência de custódia, já que não possui antecedentes criminais. O homem que a acompanhava, no entanto, permanece preso. Ele tem diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo, e estava em liberdade temporária desde o início do ano, benefício ao qual não retornou.

Até o momento, três suspeitos foram presos pela polícia. Um quarto integrante do grupo continua foragido.