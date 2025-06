Jovem morre durante s3x0 em motel após usar lança-perfume

Um jovem morreu durante uma relação sexual em um quarto de motel após fazer uso de 'cheirinho da loló', droga também conhecida como lança-perfume.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no último final de semana, no Maranhão, de acordo com o perfil São Luís Notícia. Segundo o site, o rapaz morreu durante o sexo, vítima de uma parada cardíaca.