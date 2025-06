Justiça vê indícios de improbidade em contrato do CAF em Taubaté

A Justiça Federal apontou a existência de indícios de improbidade administrativa no empréstimo US$ 60 milhões firmado pela Prefeitura de Taubaté junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), em 2017, na gestão do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania).

Segundo o juiz Márcio Satalino Mesquita, da 2ª Vara Federal de Taubaté, cinco "circunstâncias constituem indícios da ocorrência de ato de improbidade com prejuízo ao erário": o valor emprestado, que correspondia a 21,58% da receita líquida do município em 2017; a previsão de pagamento de "comissão de compromisso" de 0,35% sobre saldos não desembolsados; o pagamento de "comissão de financiamento" de 0,65% sobre o montante total do empréstimo; o pagamento de US$ 50 mil a título de "custo de avaliação"; e o pagamento de juros que tem resultado em taxas anuais entre 3,9% a 6,7% em dólares americanos.