Ao lado da mulher, jovem morre atingido por um raio na lua de mel

Tragédia na lua de mel.

O jovem Jake Rosencranz, de 29 anos, morreu após ter sido atingido por um raio durante a lua de mel na última sexta-feira (20), na Flórida (EUA).

O caso aconteceu no momento em que Jake e a esposa estavam molhando os pés no mar. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.