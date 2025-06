CAF: Taubaté pode sofrer bloqueios se não pagar próximas parcelas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Justiça Federal confirmou que a União não poderá bloquear contas ou repasses à Prefeitura de Taubaté pelo não pagamento das parcelas já vencidas do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). A sentença expedida nessa terça-feira (24), no entanto, autoriza o governo federal a adotar essas medidas caso o município deixe de pagar as próximas parcelas da operação de crédito - ainda faltam cinco parcelas semestrais, que vencem entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027.

O magistrado ressaltou, porém, que "se é certo que o ressarcimento à União pelos valores pagos em garantia do empréstimo não pode prejudicar a continuidade dos serviços públicos do município de Taubaté, também é certo que a dívida tem que ser paga, dentro das possibilidades" da Prefeitura.

Parcelas.

O recurso do empréstimo do CAF foi utilizado pela Prefeitura em uma série de obras no município, como recapeamento de 375 vias, prolongamento da Estrada do Pinhão, alargamento da Estrada do Barreiro e duplicação do Viaduto Cidade Jardim. Os US$ 60 milhões foram recebidos com o dólar, em média, a R$ 4,07.

Pelo contrato do empréstimo de US$ 60 milhões, assinado em 2017, na gestão do ex-prefeito Ortiz Junior (Cidadania), que agora é deputado estadual, a amortização seria feita a partir de junho de 2022, em 12 parcelas semestrais, cada uma de US$ 5 milhões, mais juros. Até agora, apenas a primeira parcela foi paga, em junho de 2022, no governo do ex-prefeito José Saud (PP), no valor de US$ 5,59 milhões – que, pela conversão de dólar para real feita no dia, representou R$ 26,313 milhões.