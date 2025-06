Polícia identifica e prende homem que atirou em ônibus de SJC

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante após disparar contra um ônibus do transporte coletivo em São José dos Campos, no bairro Vila das Acácias. O crime ocorreu por volta das 7h20 na Avenida Doutor Nelson D’Ávila, próximo à entrada do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial).

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista do ônibus relatou que, ao realizar uma conversão próxima à Clínica São José, foi seguido por um veículo Chevrolet Prisma. Durante o trajeto, o condutor do automóvel realizou manobras perigosas, como ultrapassagens arriscadas e tentativas de "fechar" o ônibus. Ao alcançar o coletivo, o motorista do carro sacou uma arma e efetuou dois disparos, atingindo a porta de entrada e uma janela lateral do lado direito do veículo.