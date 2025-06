Policiais e piloto são presos por corrupção na Polícia Civil

A ação é realizada em conjunto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo e conta com o apoio da Polícia Militar e da Corregedoria da Policia Civil do Estado de São Paulo.

Foram apreendidos dinheiro, armas e um helicóptero na casa dos suspeitos. Além do investigador, foram presos Roberval de Andrade (empresário e piloto de Copa Truck) e Sérgio Ricardo Ribeiro, investigador da polícia.

Sete presos.

Em fevereiro, sete pessoas, incluindo cinco policiais, foram presos na primeira operação relacionada ao caso, que mirava pessoas delatadas por Gritzbach, morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro de 2024.