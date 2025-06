VEJA: Vídeo mostra homem atirando em motorista de ônibus em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações apuradas pela investigação, o disparo foi feito após um desentendimento no trânsito, quando o condutor de um carro alegou ter sido fechado pelo coletivo. Em seguida, o motorista do automóvel sacou uma arma e atirou contra o ônibus. Imagens obtidas pela reportagem mostram o vidro quebrando.

Após o disparo, o suspeito fugiu sentido à região do Novo Hotel. A polícia confirmou que a arma utilizada era uma pistola de ar comprimido. Apesar do susto, não houve feridos.

Imagens do sistema interno do ônibus, cujo relógio marcava 7h27 no momento da ação, ajudaram na identificação do autor, que foi localizado e levado ao 7º DP, onde o caso foi registrado e será investigado como disparo de arma e ameaça.