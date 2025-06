Suzano e GAMT oferecem 300 vagas para formação de jovens em SJC

Relações Institucionais do GAMT, Juliana Ferro reforça a importância dessa iniciativa para ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho. “Nosso objetivo é expandir o alcance do GAMT e garantir que mais jovens tenham acesso à capacitação profissional e oportunidades concretas de inserção profissional. A parceria com a Suzano reforça esse compromisso e nos permite avançar na inclusão produtiva desses jovens”.

O GAMT participa do Programa Conexão Juventude, promovido pelo Centro da Juventude, com o objetivo de divulgar vagas de emprego e cadastrar jovens interessados em oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho. Durante o evento, a equipe do GAMT estará presente realizando atendimentos e orientações. As ações acontecerão nas seguintes datas e locais:

29/06/2025 – Poliesportivo Altos de Santana, das 13h às 18h