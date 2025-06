Carro tomba na região central e congestiona trânsito em São José

Um carro tombou na região central de São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (25). Ainda não há informações sobre feridos. O veículo tombou na saída do viaduto Raquel Marcondes com a rua Cel. Moraes.

O acidente congestionou o trânsito nas proximidades da Câmara e da Prefeitura de São José dos Campos. Equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) está no local.