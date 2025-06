Corpo é encontrado dentro de lixeira na região

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (25) dentro de uma lixeira no bairro Piavú, em Camburi, região da Costa Sul de São Sebastião. O corpo foi localizado por moradores que passavam pelo local.

A lixeira fica próxima à ponte de acesso à Vila Macarani, dentro da área conhecida como Piavú. Ao perceberem a presença de um corpo no interior do recipiente, os populares acionaram imediatamente a Polícia Militar.