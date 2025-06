Corpo com sinais de violência é encontrado em estrada do Litoral

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para a Estrada do Piavu, em Camburi, para averiguar ocorrência de encontro de um corpo humano em via pública.

Ao chegarem ao local, em uma avenida não pavimentada, com características de estrada de terra, os agentes depararam-se com um cadáver deitado de costas, no centro da via.

O cadáver tinha indícios contundentes de violência, com múltiplas lesões na região facial, compatíveis com agressões de natureza física. Ao lado do corpo, os policiais encontraram pedra de considerável porte, com sinais de sangue, que pode ter sido usada como arma do crime. O homem não portava documentos e o corpo apresentava rigidez cadavérica.

A equipe da perícia técnico-científica foi acionada e compareceu ao local, para os levantamentos preliminares. A vítima foi identificada como José Carlos Teles Santos, de 46 anos. O autor e o motivo do crime seguem desconhecidos.