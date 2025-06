Celebreiros lança edição de projeto com exposição de jogos em SJC

A Associação Celebreiros lança nesta quarta-feira (25) a segunda edição do projeto Jovens em Ação - Sustentabilidade, realizado em parceria com a Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos e do Ponto de Cultura Oca Digital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento começa às 13h30 e segue até 16h30, no Galpão Oca Digital, localizado no Parque da Cidade, na região norte de São José, e tem como objetivo apresentar as novidades do projeto, com foco em educação socioambiental, tecnologia e educomunicação. A entrada é gratuita.