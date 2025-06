VÍDEO: Criminosos armam emboscada e executam empresário a tiros

Haroldo morava próximo da conveniência que era proprietário e, no sábado, comemorava 1 ano do estabelecimento. Segundo informações da Força Tática, a vítima foi surpreendida por dois homens que estavam em um carro VW Fox de cor preta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Câmera de segurança flagrou a emboscada realizada para o assassinato do empresário Haroldo dos Santos Gil, 44 anos, na noite do último sábado (21), no Jardim Aeroporto, em Campo Grande (MS). Ele voltava para casa depois do trabalho, quando foi surpreendido pelos criminosos.

O empresário foi socorrido por conhecidos e levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, com três ferimentos na região do tórax e um na perna, antes da transferência à Santa Casa, onde não resistiu e morreu.

No local do crime, os policiais encontraram grande quantidade de sangue e diversas cápsulas de munição de pistola calibre 9mm. A perícia recolheu 11 cápsulas deflagradas, além de receber outro projétil retirado do corpo da vítima pela equipe médica da UPA.

Minutos após o crime, outro chamado informou sobre um veículo em chamas na rua Jatobeiro, no bairro Caiobá. No local, um VW Fox com as mesmas características do usado na emboscada foi encontrado completamente incendiado.