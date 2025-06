Campanha pede doação de sangue para Paulo, vítima de acidente

Um campanha lançada por familiares e amigos pede doação de sangue para Paulo, que sofreu um grave acidente de moto na semana passada, na região. Ele passou por uma cirurgia e terá que fazer outra, e está precisando da doação de sangue.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações, o motociclista se acidentou na ponte sobre viaduto na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, perto do bairro Igarapés. Ele teria perdido muito sangue no acidente.