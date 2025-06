Recém-nascido dormia ao lado de pedras de crack; casal é preso

Enquanto vendia drogas, um casal deixava o filho recém-nascido dormindo ao lado de pedras de crack.

O homem e a mulher foram presos. Policiais militares encontraram 40 pedras de crack e R$ 242 ao lado do recém-nascido. O caso foi registrado na última segunda-feira (23), em Governador Valadares (MG).