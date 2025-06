VÍDEO: Corpo de Juliana Marins é resgatado após 7h de operação

O corpo da brasileira Juliana Marins, 26 anos, foi içado após mais de 7h de operação, segundo os agentes da Basarnas (Agência Nacional de Busca e Resgate) da Indonésia, nesta quarta-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A publicitária estava a 600 metros após cair sobre a trilha no Monte Rinjani, no último sábado (21). O corpo foi encontrado nessa terça-feira (24). Agora, o corpo de Juliana será levado para uma base e, em seguida, em uma aeronave até o hospital Bayangkara.