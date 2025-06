Inscrição para Colégio Embraer termina na próxima semana; SAIBA

Termina na próxima segunda-feira (30) o prazo para inscrição no processo seletivo dos Colégios Embraer, mantidos pelo Instituto Embraer. Ao todo, são 240 vagas abertas para o Ensino Médio, destinadas a moradores das regiões de São José dos Campos e Botucatu. Do total, 160 vagas são oferecidas para o colégio de São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Podem participar estudantes nascidos após 31 de março de 2009 que estejam frequentando, em 2025, o 9º ano do Ensino Fundamental. Os interessados em uma vaga podem acessar o site do Instituto Embraer (clique aqui). A taxa de inscrição é de R$ 65.