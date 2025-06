Ao perder carga, traficante põe sal no lugar da cocaína e é morto

Após perder uma carga de cocaína, um traficante colocou sal para repor e acabou sendo assassinado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a polícia, o jovem João Vitor Martins Macedo, de 18 anos, estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e foi morto com seis tiros. O caso é investigado pela Polícia Civil.