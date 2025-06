Após se m@sturbar em ônibus, jovem diz que usou drogas em SJC

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (24), em São José dos Campos, após se masturbar diante de uma passageira dentro de um ônibus que circulava pela avenida Manoel Vieira, no bairro Parque Residencial União, zona sul da cidade. À polícia, ele alegou que havia usado drogas e "não se lembrava de nada".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como Samuel Oliveira Silva, embarcou no coletivo da viação Saens Peña por volta das 16h20, sem pagar passagem. Uma das passageiras se solidarizou e pagou pela condução. Samuel se dirigiu à parte traseira do veículo, onde se sentou próximo a uma jovem de 19 anos, que percebeu o comportamento estranho do rapaz.