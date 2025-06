Sumido há 4 dias no Vale, motorista Edmilson é achado com vida

O motorista de aplicativo Edmilson Silva Leão, de 40 anos, foi encontrado com vida na região. A informação foi confirmada pela namorada do motorista, que estava desaparecido no Vale do Paraíba após uma viagem no final de semana, deixando a família em desespero. Não foram dados detalhes do encontro.

De acordo com postagem nas redes sociais, Edmilson desapareceu no último domingo (22). Ele é morador do bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba.