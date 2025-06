SJC: Homem é preso após se m@sturbar na frente de jovem em ônibus

Um homem de 20 anos foi preso em São José dos Campos, na tarde de terça-feira (24), após masturbar-se diante de uma jovem de 19 anos dentro de um ônibus do transporte público da cidade. Ele responderá pelo crime de importunação sexual.

De acordo com o boletim de ocorrência, a passageira estava sentada na penúltima fileira de bancos do ônibus que se deslocava para o centro de São José. Só havia mulheres no interior do veículo, com exceção do motorista.